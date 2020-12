METEOS: TOPLO ZA OVO DOBA GODINE I U NEDELJU

U nedelju relativno toplo za ovo doba godine i pretežno suvo uz sunčane intervale, ali uz vrlo jak jugoistočni vetar u košavskom području, u južnom Banatu sa udarima do 120 km/h. Krajem dana postepeno naoblačenje na zapadu i jugozapadu Srbije. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 0°C u Požegi do 11°C u Vršcu, a maksimalna od 8°C u Negotinu do 16°C ponegde u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji.

U nedelju u Kruševcu toplo za ovo doba godine uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar umeren do pojačan istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 14°C.

U noći ka ponedeljku se širi kiša sa jugozapada i zapada Srbije na većinu predela. U ponedeljak svežije nego u nedelju sa kišom povremeno. Kišna zona se premešta postepeno ka istoku i popodne kiša prestaje na zapadu Srbije. Košava će biti slabija u ponedeljak i utorak, ali će ponovo duvati jaka košava u sredu.