METEOS: SUNČANO I TOPLO VREME U SREDU

U sredu ujutru slab mraz na zapadu i jugu Srbije. Tokom dana svugde sunčano i umereno toplo. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -2°C na jugu do 6°C u Beogradu, a maksimalna od 16°C u Dimitrovgradu do 21°C na severu Srbije.

U sredu u Kruševcu sunčano vreme i malo toplije nego u utorak. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna 19°C.

Do kraja sedmice sunčano i još toplije. Maksimalne temperature od četvrtka do nedelje od 20°C do 25°C. U nedelju i ponedeljak će biti najtoplije.