METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO UZ MOGUĆU SLABU KIŠU

U ponedeljak promenljivo oblačno i toplije tokom dana sa slabom kišom povremeno. Mogući su i kraći sunčani periodi. Vetar umeren do pojačan jugoistočni ujutru u skretanju na slab do umeren jugozapadni i južni ili promenljiv. Pritisak oko normale ili malo ispod normale. Minimalne temperature od 11°C u Negotinu do 21°C Vršcu, a maksimalne od 23°C do 27°C na jugu Srbije.

U ponedeljak u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i pojavom slabe kiše povremeno u kasnim popodnevnim i večernjim časovima. Vetar slab do umeren jugoistočni ujutru u skretanju na jugozapadni i južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura oko 15°C, a maksimalna do 25°C.

U utorak pretežno oblačno sa slabom kišom povremeno i hladnije nego u ponedeljak. Mogući su i sunčani intervali tokom dana. Od srede stabilizacija vremenskih prilika uz pretežno sunčano vreme sa slabom do umerenom prolaznom oblačnošću tokom dana uz postepeni porast dnevnih temperatura do kraja sedmice.