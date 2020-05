METEOS: OBLAČNO, ALI TOPLIJE U NEDELJU

U nedelju promenljiva oblačnost sa kratkotrajnim sunčanim intervalima. Više sunčanih sati biće na jugu Srbije, a manje na zapadu i severu gde je moguća kratkotrajna kiša u toku dana. Na severu niža i prijatnija temperatura, a na jugu Srbije vrućina. Razlika u temperaturi između severa i juga Srbije biće od 10 do 15 stepeni zbog sudara sveže i vrlo tople vazdušne mase. Vetar slab do umeren severni i severoistočni na severu, a južni na jugu Srbije. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od 21°C na severu Vojvodine do 34°C na jugu Srbije, u Vranju.

U nedelju u Kruševcu toplo sa sunčanim periodima uz umerenu oblačnost. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 15°C, a maksimalna oko 29°C.

U ponedeljak i utorak ponovo znatno toplije na jugu Srbije nego na severu, mada će temperatura i na severu porasti u utorak. U sredu sledi zahlađenje sa kišom i pljuskovima na severu Srbije koje se premešta ka jugu. U četvrtak i petak hladnije od proseka za maj mesec sa kišom u centralnim, južnim i istočnim predelima u četvrtak, a u petak suvo.