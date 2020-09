METEOS: PROMENLJIVO OBLAČNO, ALI TOPLIJE U NEDELJU

U nedelju sveže i oblačno sa slabom kišom povremeno. Na kranjem severu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje pretežno suvo uz sunčane periode. Vetar slab do umeren promenljiv. Pritisak ispod normale. Minimalne temperature od 8°C do 13°C, a maksimalne od 17°C do 22°C.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i pretežno suvo. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura oko 12°C, a maksimalna do 21°C.

U ponedeljak i utorak promenljivo oblačno sa slabom kišom povremeno. Od srede suvo i pretežno sunčano uz postepeni porast dnevnih temperatura od četvrtka.