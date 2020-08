METEOS: POSTEPENI PAD TEMPERATURE OD PONEDELJKA

U ponedeljak postepeno niža i prijatnija temperatura uz moguće lokalne pljuskove sa grmljavinom. Osveženje zahvata prvo severne i zapadne predele Srbije i širi se ka centralnim i južnim predelima popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 26°C na severu do 31°C na jugu Srbije. Uveče je moguća mestimična pojava kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova.

U ponedeljak u Kruševcu toplo uz sunčane periode i dnevni razvoj oblaka koji može usloviti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 29°C.

U utorak i na jugu Srbije svežije uz moguću kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u većini krajeva. U sredu, četvrtak i petak sunčani periodi i postepeno toplije.