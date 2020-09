METEOS: NAJVIŠE 16°C U ČETVRTAK U KRUŠEVCU

U četvrtak hladno i oblačno sa kišom povremeno. Veća šansa za kišu je u severnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, a znatno manja na jugozapadu i jugu gde može ostati suvo veći deo dana uz sunčane intervale. Vetar slab do umeren zapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalne temperature od 7°C do 14°C, a maksimalne od 15°C do 22°C.

U četvrtak u Kruševcu promenljivo oblačno sa slabom kišom povremeno. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna 16°C.

U petak duži sunčani periodi u svim krajevima uz porast temperature. Malo oblaka biće na zapadu i severu Srbije. Za vikend još toplije uz umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. U subotu pretežno sunčano, a u nedelju promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, najpre na severu i jugozapadu Srbije. Početkom iduće sedmice malo niža temperatura i promenljivo vreme sa povremenom kišom i pljuskovima