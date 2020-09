METEOS: I U NEDELJU SUNČANO I VEOMA TOPLO

U nedelju sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 32°C. Uveče vedro.

U nedelju u Kruševcu sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 31°C.

Početkom sledeće sedmice sunčano i toplo uz maksimalne temperature oko 30°C u većini predela. U sredu i četvrtak će duvati umeren jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju uz stepen-dva nižu temperaturu. Za sada nema bitnije promena vremena do narednog petka, a zatim se očekuje pad temperature za naredni vikend sa malom šansom za kišu.