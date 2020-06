IZVEŠTAJ NADLEŽNIH SLUŽBI O ŠTETI OD POPLAVA

Iz Gradskog štaba za vanredne situacije, našoj redakciji je dostavljen izveštaj, koji vam prenosimo u celosti: Na reci Rasini, u potezu kod sportskog kompleksa “Borac”, u dužini od 100 metara urušena je obala 3 metara. Urušavanjem obale ugrožen je električni stub-bandera koji je napaja igralište-stadion. 40 metara kubnih zemlje je posuto kako bi se zaštitio teren od vode.

Obilaskom terena u naseljenoom mestu Buci utvrđeno je sledeće: most na državnom putu 2.reda Kruševac – Jastrebac na izlazu iz sela ugrožena je konstrukcija mosta, jer je bujica odnela prelivni prag za vadu i produbila korito ispod mosta. Na jednom mestu u Bucima i Velikoj Lomnici oštećena je obaloutvrda u dužini od deset metra koja štiti državni put 2.reda. Na Lomničkoj reci u naseljenom mestu Buci oštećena su dva kolska prelaza od udara stabala i trupaca, oba prelaza su neupotrbljiva jer je reka odnela navoz na desnoj obali za prilaz. U Velikoj Lomnici evakuisana su 3.domaćinstva, ispred Lomničkog groblja voda je poplavila kuće u visini do jednog metra. Jedan most preko Lomničke reke je neupotrbljiv jer je voda odnela prilaz mostu. Svi lokalni nekategorisan putevi su oštećeni. Poljoprivredne površine neposredno pored reke su poplavljene. Voda se izlila iz korita i poplavila na desnoj obali oko 1,5 hektara površine za sport i rekreaciju. Na potezu od Lomnice ka Trmčarskoj reci poplavljeno je oko 8 hektara poljoprivrednih površina voda otiče putnim jarkovima ka Trmčarskoj reci. Most na Trmčarskij reci je prohodan i nije oštećen. U naseljenom mestu Modrica, deo prema Dvoranu, zbog lošeg odvođenja voda sa okolnih brda i puta za dvorane poplavljeno je 5 domaćinstava, voda se u međuvremenu povukla. Modrička reka je oštetila obalu u dužini od oko 40 metara, ugrožena je stabilnost jednog mosta raspona 8 metara, zbog potkopavanja oslonaca. U nizvodnom delu Modričke reke pala su 4. velika drveta i promenila tok, zbog leše izvedenih radova 2019.godine. Nizvodno od prvog mosta u Modrici ugrožen je lokalni put koji koriste dva domaćinstva i služi za prilaz poljoprivrednim parcelama. Reka je uništila polovinu puta, i isti nije bezbedan ni za pešački saobraćaj. Radovi na rekonstrukciji mosta na Kobioljskoj reci obustavljeni su dok se ne steknu povoljni uslovi za rad.

U naseljenom mestu Naupare obilaskom terena utvrđeno je da je izlivanjem Nauparske reke u noći 23. na 24.06.2020. godine bilo ugroženo 7 objekata. Tom prilkom evakuisano je 30 lica koji su tokom 24.06.2020. godine posle povlačenja vode vraćeni u svoje objekte. Pored ljudstva bilo je ekakuisano i 40 ovaca. Evakuacija ljudstva je zbog porastva nivoa vode izvršena oko 23 sata 23.06.2020. godine. Prilikom obilaska terena od strane zaposlenih u Odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave Kruševac obavešteni su ljudi da podnesu pismeno zahteve u vezi oštećenja objekata, kako bi građevinci napravili izveštaj i dostavili službama na dalju realizaciju. U izveštaju zaposlenih se navodi da je ceo rečni tok zagušen drvećem, polomljenim mostovima, i drugim šutom. Predlažu da javne službe pročiste rečni tok. U naseljenom mestu Ribare pokrenulo se klizište koje je udarilo u stambenu zgradu. Na teritoriji Mesne zajednice Ribare ustanovili smo da su svi poljski putevi u veoma lošem stanju i zahtevaju hitnu sanaciju. U naseljenom mestu Veliki Šiljegovac zbog velike količine vode i zapreka most je odnesen. Most se nalazio na sporednom putu ka domaćinstvi Dalibora Ignjatovića. Put za Bojince je oštećen kao i svi kolski putevi na teritoriji Mesne zajednice Veliki Šiljegovac.

U naseljenom mestu Jablanica došlo je do izlivanja Jablaničke reke i tom prilikom je došlo do oštećenja 6 ćuprija (kolskih prelaza), podrivanja glavnog puta u dužini od 20 metara. Broj ugroženih domaćinstava je 8. Uočena je velika količina naplavine na putu. Privremeno je evakuisano 1 domaćinstvo sa 2 člana. Putni pravac Gari-Cerova-Lukavac (neasfaltirani deo) znatno oštećen i zahteva hitnu sanaciju. Zaposleni u odeljenju za poslove odbrane i vanredne situacije i druge službe Gradske uprave Kruševac su na terenu radi otklanjanja nastale štete kao i utvrđivanja stepena oštećenja na stambenoj i putnoj infrastrukturi.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”

Stanje na vodozahvatu Ćelije je stabilno, dotok u akum.[m3/sec] u Ravnima 65, Isticanje iz akum.[m3/sec] 9,2.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO – SPASILAČKIH JEDINICA

Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice angažovane su na dežurstvu u poplavljenim područjima i na istima u pružanju pomoći stanovništvu. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 12 vatrogasaca-spasilaca i 5 vatrogasnih vozila sa opremom.

VANREDNI DOGAĐAJI (Poplave)

Nakon obilnijih kišnih padavina na teritoriji Rasinskog upravnog okruga 22. i 23.06.2020 godine, u toku jučerašnjeg dana nije bilo padavina. U atarima sela Koševi i Čitluk, Zapadna Morava se izlila u priobalju i poplavila oko 10 hektara poljoprivrednog zemljišta kao i na mestu uliva Garskog potoka u Zapadnu Moravu. Na svim rekama i vodotocima došlo je do opadanja nivoa vode i povlačenja vode u svojim koritima, što omogućava rad ljudi i mehanizacije na saniranju posledica poplava. Svi putni pravci su prohodni.