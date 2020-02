IZGOREO SPLAV, POVREĐEN RADNIK (37)

Jedna osoba je povređena u požaru koji je noćas izbio na splavu “Stari izvor” na obali Zapadne Morave u selu Jasika nadomak Kruševca. Brzom intervencijom Hitne pomoći, sa opekotinama lica i ekstremiteta R. P. (37) je prebačen na odeljenje hirurgije Opšte bolnice u Kruševcu, gde je zbrinut i u stabilnom je stanju.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, sedam vatrogasaca sa tri vozila, ugasili su požar u kojem je splav gotovo sasvim izgoreo. Prema rečima vlasnika objekta Zorana Cimermana, požar je izazvan Molotovljevim koktelima koja su na ovaj restoran na vodi bacile nepoznate osobe. Vlasnik “Starog izvora” kaže da je objekat potpuno uništen, a šteta se procenjuje na oko 60.000 evra. Pravi uzrok pokazaće istraga koja je u toku.

“Nešto oko tri noćas podmetnut je požar kao što su kamere snimile, dva lica su došla i bacila koktele. Objekat je izgoreo kompletno. To je urađeno iz neke ljubomore, nečega. Ni samom mi nije jasno zbog čega. Bila je policija, vatrogasci, hitna pomoć. Povređen je čuvar koji je čuvao objekat. On je bio u drugom delu, a u prvom su bacili koktel. Dok je on izašao oštećene su mu ruke, noge i lice”, dodaje Cimerman. Pravi uzrok pokazaće istraga koja je u toku. Na teritoriji grada Kruševca u protekla 24 sata zabeleženo je pet požara u kojima, na sreću, niko nije izgubio život.

