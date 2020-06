ISPISIVANJE ISTORIJE ZABELEŽENO I IZ SRBIJE

U subotu su “NASA” i kompanija “Space X” lansirali dva astronauta na Međunarodnu svemirsku stanicu. Ovaj događaj pratili su milioni ljudi širom svsta, jer je događaj od istorijskog značaja, s obzirom da je ovo prvi put da privatna kompanija šalje ljude u Svemir. Prema planu misije “Demo-2”, dvojica astronauta su za oko 19 sati odleteli u kapsuli “Crew Dragon” i spojili se sa Međunarodnom svemirskom stanicom.

Raketa “Falcon 9” koja je u subotu uveče uspešno poslala u svemir dvojicu astronauta NASA-e Boba Benkena i Daga Harlija u svemiru viđena je i na nebu iznad Srbije. Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije kako raketa u okviru “SpaceX” programa prolazi iznad Beograda. Miloš Stanković, predsednik Astronomskog udruženja “Eureka” iz Kruševca snimio je let Falkona 9 iznad Beograda. O tome je Miloš za TV Jefimija rekao: “Ja sam uspeo da snimim prelet kapsule Crew Dragon Demo-2 iz Beograda mobilnim telefnom. Predviđena putanje same kapsule nije obećavala, ali nekim čudom sam uspeo da zabeležim let. I tako je zabeležena istorija i iz naše zemlje”, zaključuje predsednik Astronomskog udruženja “Eureka” iz Kruševca.

Inače, svemirska letelica, koju je projektovala i izgradila privatna kompanija SpaceX, stigla je u nedelju s dvojicom astronauta američke svemirske agencije NASA na Međunarodnu svemirsku stanicu u orbiti Zemlje. SpaceX kapsula Dragon sletela je automatski, što je novina za letove s posadom, dok su astronauti Dag Harli i Bob Benken bili u pripravnosti da preuzmu kontrolu. Do Međunarodne svemirske stanice dvojica astronauta su putovala 19 sati. Osnivač i glavni vlasnik kompanije SpaceX je američki inženjer, preduzetnik i inovator Ilon Mask, jedan od najbogatijih ljudi na svetu. Harli i Benken je trebalo da polete u sredu, ali je lansiranje otkazano 17 minuta pre planiranog vremena zbog mogućih munja u naelektrisanim oblacima. I tokom vikenda je bilo neizvesno da li će poleteti pošto su meteorolozi predviđali mogućnost novih oluja. Astronaute su u svemir do sada slale samo Rusija, SAD i Kina, ali nikada do sada to nije učinila privatna kompanija. NASA je poslednji put lansirala astronaute u svemir u novoj letelici pre 40 godina.