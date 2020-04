INFICIRANE 8042 OSOBE, 156 PREMINULO, 1182 IZLEČENO

Zaključno sa danom 26.4.2020. godinе , u ustanovama socijalnе zaštitе i domovima za smеštaj odraslih i starih, potvrđеno jе prisustvo virusa COVID – 19 kod 561 korisnika i 149 zaposlеnih. Doktor Kon navodi da je suština loših dešavanja u gerontološkim centrima je što se ne prijavljuje na vreme pojava zaraze. “Tretira se kao sramota i zadržava ljude da prijave, krenu prozivke što se to desilo, ljude plaši da se prijave. A čim se prijavi, odmah se preduzimaju mere i sprečava se prenošenje. Treba da budu otvorene i da odmah prijave ukoliko imaju simptome respiratorne i da ne čekaju ni časa bez obzira što im se čini da će proći”, naglašava Kon.

Od koronavirusa je do sada lečeno 88 dece i kapaciteti za decu i majke su popunjeni i o tome bi trebalo brzo da se razmišlja da se otvore na drugim mestima, prvenstveno mislim na Niš i jug Srbije, ističe epidemiolog Predrag Kon. “Oni su dobro, ali su majke bolesne. Srećna okolnost je da deca imaju lakšu bolest i da pritisak vezan za to nije bio već. Sada četvrtina kapaciteta Dragiše Mišovića su deca sa majkom”, navodi Kon. Ministar Nedimović dodaje da su i u KC Niš smeštena deca sa pratiocima i da kapaciteta ima dovoljno.

Republici Srbiji je do 15 časova 26. aprila 2020. godine registrovano ukupno 8.042 potvrđenih slučajeva Covid19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 4.365 osoba od kojih je 263 pozitivno.

Podsećamo, ranije danas je saopšteno da će građani, stariji od 65 godina, od sutra moći da izlaze sat vremena u periodu od 18.00 do 01.00 najviše 600 metara. Prodavnice za najstarije će biti otvorene od 4.00 do 7.00 u četvrtak, zabrana kretanja narednog vikenda trajaće od četvrtka u 18.00 do ponedeljka u 5.00