I U KRUŠEVCU PROTIVEPIDEMIJSKE MERE PRODUŽENE DO 15. DECEMBRA

Na održanoj 27. telefonskoj vanrednoj sednici 27.11.2020. godine, gradski Štab za vanredne situacije grada Kruševca je doneo sledeće zaključke u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada Kruševca, Odlukom Vlade Republike Srbije u vezi sprečavanja širenja korona virusa, od 26.11.2020. godine, koja je doneta na osnovu preporuke Republičkog Kriznog štaba od 26.11.2020.

1. Usvaja se izveštaj Zavoda za javno zdravlje Kruševac za dan 27.11.2020. po kom je juče na teritoriji Grada Kruševca broj pozitivnih pacijenata 1984, porast od juče za 100 pacijenata. Ukupno testiranih do sada 12435 pacijenata sa teritorije grada Kruševca. Broj preminulih do 27.11.2020. godine je 38 pacijenata.

2. Prema Odluci Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sve škole su obavezne da organizuju rad u skladu sa Uputstvom za organizaciju rada srednnjih škola i Novim merama za organizaciju rada i izmena školskog kalendara o obrazovno-vaspitnom radu za osnovne i srednje škole u školskoj 2020/2021 godini, a prema kojima će se, u periodu od 30. novembra do početka zimskog raspusta, 21. decembra, nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola, izvoditi na daljinu (dopis Ministarstva direktorima osnovnih škola) . Zimski raspust počinje 21. decembra 2020. godine, a završava se 15. januara 2021. godine i važiće za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije.

3. Nastaviti sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom u koordinaciji inspekcijskih organa Grada Kruševca i republičkih inspekcijskih organa, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog upravnog okruga.

Od stupanja na snagu izmena Zakona o zaštiti stanovništva 16. novembra, komunalna inspekcija i komunalna milicija u Kruševcu su u zajedničkim nadzorima imali ukupno 331 nadzor. Od toga, 155 nadzora za ugostiteljske objekte, napisano 5 prekršajnih naloga, 99 nadzora u trgovinskim objektima i napisan 1 prekršajni nalog. Pijace 23 nadzora. Javni prevoz 67 nadzora. Imali su i 7 nadzora za trgovinske sa republičkim inspekcijama. Akcije nadzoran nastavljaju se I u narednom periodu

4. Produžava se rok trajanja mere skraćenja radnog vremena (do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima u koliko imaju ugostiteljski objekat, a prodavnicama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima do 21 čas) do 15. decembra 2020. godine.

5. Sve prethodno usvojene mere ostaju na snazi.