FUDBALSKI VIKEND KRUŠEVAČKIH KLUBOVA

Marko Mišković nije više predsednik FK Napredak, nakon što je na sednici kluba usvojena njegova ostavka. Predsednik Skupštine Miloš Nenezić je takođe podneo ostavku na mesto predsednika Skupštine Kluba i na njegovo mesto je izabran legendarni as Kruševljana Dušan Pešić. Do izbora novog predsednika, Napretkom ce rukovoditi komisija u sastavu: Miloš Nenezić, Vladimir Arsić i Dobrivoje Tanasijević (Den Tana), nekadašnji predsednik Crvene zvezde i uspešni poslovni čovek iz SAD-a. Sportski direktor Napretka ostaće Bojan Miladinović, a predsednik Upravnog odbora još nije izabran. To pitanje biće rešeno do septembra. Inače, dogovoreno je i da Marko Mišković i dalje pokriva jedan deo sportskih troškova kluba iako je nedavno podneo ostavku posle osam godina rukovođenja Napretkom. Dakle, Marko Mišković ostaće član Upravnog Odbora kluba.

U utakmici 28. kola Linglong Superlige Srbije, kruševački Napredak je gostovao Voždovcu u Beogradu u petak i izgubio rezultatom 1:0. Jedini gol na meču Voždovac je postigao u 75. minutu, kada je Aleksa Janković iskoristio asistenciju Jovana Nišića i zatresao mrežu Kruševljana. Voždovac je na osmoj poziciji na tabeli sa 41 bodom, dok je Napredak ostao 12. sa 27.

I drugi kruševački klub u nacionalnim takmičenjima, FK Trayal, koji se takmiči u okviru Prve lige Srbije, u petak je izgubio takođe sa 1:0 od FK Zlatibor u Čajetini. FK Zlatibor je na trećoj poziciji na tabeli sa 48 bodova, dok je FK Trayal trinaesi sa 27 bodova.

Izvor: hotsport.rs/telegraf.rs/jefimija.tv