EU IZDALA 52.000 BORAVIŠNIH DOZVOLA SRBIMA U 2019.

Koordinaciono telo za praćenje migracija pripremilo je nacrt Strategije za zaustavljanje odlaska stanovništva u inostranstvo. Cilj je i da se oni koji su otišli podstaknu da se vrate i da se uspostave bolje veze sa dijasporom. Prošle godine, EU je izdala boravišnu dozvolu za oko 52.000 ljudi iz Srbije. Odlaze IT stručnjaci, medicinski radnici, vozači… Za sada se samo spekuliše koliko je onih koji su napustili zemlju zbog posla. Procene su od 10.000 ljudi godišnje pa naviše.

“Podatak Evrostata iz decembra 2019. godine – oko 52.000 ljudi u prošloj godini dobilo prvi put dozvolu boravka na teritoriji EU iz Republike Srbije i oni ih smatraju novim stanovnicima odnosno novim rezidentima”, ukazuje Danica Šatić, član Koordinacionog tela za upravljanje migracijama. Deset hiljada ili pedeset hiljada, svejedno, napuštaju nas radno sposobni u reproduktivnom dobu, dok smo zemlja sa sve starijim stanovništvom. “Ekonomske migacije, kao što je poznato, dosta su intenzivirane u poslednjih nekoliko godina, desetak godina, i moralo je nešto da se preduzme, ne da se zaustave ekonomske migracije nego da se one ublaže i da se učine nekako korisnijim”, objašnjava Vladimir Grečić, član Koordinacionog tela za upravljanje migracijama. To bi značilo da se održavaju veze sa ljudima koji odlaze, da se iskoriste njihovo znanje i kontakti u inostranstvu i da im se kroz ekonomski napredak zemlje ponude primamljivi uslovi za povratak. Istina, manji, ali su takođe problem i unutrašnje migracije. Za njih jedino rešenje adekvatno obrazovanje i ravnomerniji razvoj. “Moramo da vidimo kako i na koji način da obrazujemo kadar, to možemo da radimo samo ako budemo znali šta hoćemo i kako hoćemo privredom da razvijamo našu zemlju, gde želimo da razvijamo industriju, gde želimo da razvijamo poljoprivredu, gde želimo da razvijamo elektroindustriju i koju granu gde, a onda u skladu sa tim da privlačimo investicije, što će biti lakše za njih”, smatra ministar za rad Zoran Đorđević. Država ne želi da spekuliše sa brojem ljudi koji su otišli iz zemlje. Preciznije podatke očekuje dogodine, posle popisa stanovništva.

