DO NOVOG PASOŠA I ZA SAMO 48 SATI

Krajem prošle godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, koji je stupio na snagu 23. novembra prošle godine i time je omogućeno izdavanje pasoša za samo 48 sati.

Redovi za čekanje na izdavanje dokumenata su često predugački, ali na to smo nekako i navikli. Ipak, ako se desi da vam hitno treba pasoš, da ste u poslednji čas shvatili da vam je stari istekao, ili da važi manje od tri meseca od termina kada ste planirali da se vratite sa putovanja (propis Evropske unije), a nemate vremena da čekate prvi slobodan termin za vađenje nove putne isprave, od nedavno, postoji rešenje i za to. Krajem prošle godine, naime, usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, koji je stupio na snagu 23. novembra prošle godine i time je omogućeno izdavanje pasoša za samo 48 sati! – Uredbom o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini takse za pružene usluge br. 51/2019, propisano je da se za podnošenje zahteva po prioritetu i izdavanje pasoša, a bez priloženog dokaza o hitnosti plaća taksa koja iznosi 5.000 dinara – navedeno je na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, ako vam hitno treba pasoš, za to ćete morati da platite dodatnih 5.000 dinara (novčani iznos za cenu obrasca pasoša koji nije po hitnom postupku je 3.600), ali onda putnu ispravu možete da podignete za samo 48 sati.

Uz potrebnu dokumentaciju možete priložiti i zahtev za izdavanje po hitnom postupku. Zakonski rok za izdavanje novog pasoša od dana podnošenja je 30 dana i u nekim opštinama na kojima je veća gužva moguće je da ćete čekati do isteka roka.