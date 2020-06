DANAS NOVA 73 SLUČAJA COVID19 U SRBIJI

U poslednja 24 časa u Srbiji na korona virus je testirano 4.308 osoba, njih 73 je bilo pozitivno, a preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 15 pacijenata, isto koliko i juče.

Inače, danas je testirano više osoba nego juče, a manje je zaraženih u odnosu na broj testiranih, mada je taj broj i dalje velik. Juče je broj testiranih za 24 sata iznosio 3.317, a broj potvrđenih slučajeva iznosio je 82.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da nije isključeno da se drugi talas virusa vrati i to jako intenzivno i ukazao na nova žarišta u Srbiji. Kon je za Prvu televiziju kazao da su ljudi bili diciplinovani dok su bile restriktivne mere, a sada je sve do pitanja našeg odnosa. “Imate situaciju da je u jednom vrtiću to krenulo, počelo kod jedne osobe koja radi na održavanju higijene i ona je sa tri saradnice putovala i tako je došlo do zaražavanja. Srećom nije bilo dužeg kontakta sa decom i direktog kontakta dužeg od 15 minuta sa vaspitačicama, ali su tri vaspitačice udaljene sa posla”, rekao je on.