COVID19, SRBIJA: 61 OSOBA PREMINULA U POSLEDNJA 24 SATA

Prema najnovijim podacima, u poslednja 24 sata preminula je 61 osoba od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 1.484, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs.

Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus su testirane 18.592 osobe i registrovan je 7.041 slučaj zaraze.

7011 osoba je hospitalizovano, a njih 254 su na respiratorima!!

U Domskom odeljenju u Izvoru kod Paraćina gde su smeštene štićenice sa posebnim potrebama od njih 84, 14 ih je pozitivno na koronavirus kao i dve medicinske sestre koje su sada u kućnoj izolaciji. Zbog povišene temperature kod pet štićenica i dve sestre 24. novembra je potvrđen virus, pa su potom testirane sve osobe koje borave u toj ustanovi. Monahinje koje sa radnicima Centra za socijalni rad brinu o tim ženama su odbile testiranje. Nedostatak lekara i medicinskih sestara trenutno je rešen angažovanjem jedne doktorke i dve medicinske sestre. U opštinskom štabu za vanredne situacije kažu da lokalna samouprava koordinirano radi sa opštom bolnicom, domom zdravlja, centrom za socijalni rad i ćuprijskim Zavodom za javno zdravlje. O problemu u domu obavešteno je i nadležno ministarstvo.

*******

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da se prati situacija u zemljama gde živi dosta naših ljudi koji bi za praznike mogli u većem broju da dođu u Srbiju i da će se u skladu sa tom situacijom i donositi odluke o eventualnim dodatnim merama.

*******

Epidemiolog i Član Kriznog štaba Branislav Tidorović kaže za RTS da će i nedelja pred nama biti veoma teška, a da će krajem sledeće sedmice doći do jednog laganog smirivanja. Ističe da se zaravnjenje krive ne može očekivati pre polovine decembra. Odgovarajući na pitanje šta su sada najveće opasnosti, doktor kaže da je potpuno neopravdana opasnost “crni petak”. “Meni nije jasno zašto moramo da prihvatamo sve što je najlošije, a moram reći da je to loše čak i da je mirna situacija. Pogledajte zemlje na zapadu, Sloveniju, tamo ‘crni petak’ nije ni postojao. Ono što se desilo sada to ne predstavlja nijedan promil u smislu ekonomske podrške, a neprocenjive štete nanosi organizovanosti zdravstvene službe i očuvanju zdravlja”, rekao je Tidorović.

*******