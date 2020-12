Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji, na koronavirus je testirano 13.590 osoba, a registrovano je 3.685 slučajeva zaraze.

Na respiratorima je 314 pacijenata, a ukupno su 9.604 osobe hospitalizovane.

Epidemiolog i član Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva Republike Srbije od zarazne bolesti COVID-19 Branislav Tiodorović saopštio je da je ovo telo danas predložilo da se radno vreme tržnih centara, uslužnih delatnosti, kafića i restorana produži do 20 časova, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Tiodorović je, po završetku sednice Kriznog štaba, rekao da mere stupaju na snagu odmah, ali da su oročene do petka, 25. decembra, istakavši da će ovih pet dana poslužiti da se analizira i proceni epidemijska situacija, od čega će zavisiti da li će mere biti produžene, promenjene ili dopunjene. Očigledna je potreba stanovništva da koristi usluge, uz poštovanje svih mera. Kafići i restorani mogu da rade do 20 časova, bez korišćenja muzike u bilo kom smislu, jer se uz nju ljudi opuštaju, ne poštuju mere i dolazi do mogućnosti lakšeg prenošenja virusa, objasnio je on. Tiodorović je, podsetivši na to da će ustanove kulture raditi do 21 sat.