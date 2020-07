COVID19, IZVEŠTAJ ZA RASINSKI OKRUG, 09.07.2020.

Prema današnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje, u poslednja 24 sata iz Rasinskog okruga je poslato 107 uzoraka briseva na testiranje za koje nema još potvrde na prisustvo koronavirusa, odnosno, iz izveštaja Zavoda ostaje nejasno da li su stigli rezultati ranije poslatih briseva, te su brojke pozitivnih na Covid19 u opštinama okruga nepromenjene u odnosu na jučerašnji izveštaj.

U Rasinskom okrugu, prema do sada raspoloživim podacima, ukupno je obolelo 539 osoba, a izlečene su 363 osobe.

U Rasinskom okrugu preminulo je 36 osoba, i to 24 muškarca i 12 žena. Sa teritorije grada Kruševca od posledica izazvanih koronavirusom umrlo je ukupno 20 ljudi i to 15 muštaraca i 5 žena; Sa teritorije Brusa umrla su dva muškarca; U opštini Aleksandrovac preminule su dve žene; U opštini Trstenik preminulo je troje ljudi i to 1 muškarac i dve žene; U opštini Varvarin preminula su 4 muškarca i 3 žene i sa teritorije opštine Ćićevac preminula su dva muškarca.

POZITIVNI NA COVID19 U OPŠTINAMA RASINSKOG OKRUGA:

Kruševac – 342 .. broj poslatih uzoraka do danas – 4492;

Varvarin – 27 .. broj poslatih uzoraka do danas – 212;

Ćićevac – 13 .. broj poslatih uzoraka do danas – 143;

Aleksandrovac – 84 .. broj poslatih uzoraka do danas – 465;

Trstenik – 11 .. broj poslatih uzoraka do danas – 288;

Brus – 62 .. broj poslatih uzoraka do danas – 315.

Ukupan broj poslatih uzoraka briseva na testiranje na prisustvo Covid19 virusa sa teritorije Rasinskog okruga do danas je 5.915.