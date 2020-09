COVID19, IZVEŠTAJ ZA RASINSKI OKRUG, 05.09.2020.

U predhodna 24 sata na teritoriji Rasinskog okruga zabeleženo je PET novih slučajeva inficiranja kod ranije testiranih na koronavirus.

Stigli su i rezultati komercijalnih testiranja od 04.09.2020. godine – 72 rezultata i svi su negativni.

U Rasinskom okrugu ukupno su inficirane 1462 osobe, a izlečene su 1304 osoba. Na infektivnom odeljenju su danas 2 pacijenta. Pod zdravstvenim nadzorom je 4168 osoba iz okruga. Nema podataka o broju poslatih uzoraka na testiranje.

Pozitivni na Covid19, od početka epidemije, u opštinama Rasinskog okruga:

Kruševac: 879 + 2, ukupno 881

Varvarin: 66 + 1, ukupno 67

Ćićevac: 55

Aleksandrovac: 259 + 1, ukupno 260

Trstenik: 84

Brus: 114 + 1, ukupno 115

U Rasinskom okrugu, od posledica izazvanih prisustvom virusa covid19, preminule su 52 osobe i to 38 muškarca i 14 žena (Preminuli: Kruševac 32, Varvarin 8, Ćićevac 2, Aleksandrovac 3, Trstenik 4, Brus 3).

Komercijalni PCR testovi se uzorkuju svakog radnog dana od 07.00 do 09.00 časova, u za to određenom prostoru pored Covid ambulante (zgrada Ambulante “14.oktobar”). Pre dolaska obavezno je zakazivanje na telefon 064/865-35-76, svakog radnog dana od 07.00 do 12.00 časova