COVID19, IZVEŠTAJ ZA RASINSKI OKRUG, 05.07.2020.

Prema današnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje, u Kruševcu je registrovano SEDMORO novoobolelih osoba u odnosu na jučerašnji izveštaj, te je od početka epidemije taj virus u našem gradu potvrđen kod 323 osoba. U Brusu je novoobolelih dvoje, te su sada u toj opštini Rasinskog okruga ukupno 58 osoba zaraženo virusom Covid19. Četiri novoobolele osobe su sa teritorije opštine Aleksandrovac, ukupno 67. U rasinskom okrugu, dakle, trinaest je novoinficiranih covidom19 u poslednja 24 sata.

U Rasinskom okrugu ukupno su obolele 497 osobe, a do sada je, prema podacima, izlečeno 354 lica sa područja okruga.

POZITIVNI NA COVID19 U OPŠTINAMA RASINSKOG OKRUGA:

Kruševac – 323

Varvarin – 27

Ćićevac – 12

Aleksandrovac – 67

Trstenik – 10

Brus – 58

Broj poslatih uzoraka za testiranje na Covid19 sa teritorije Rasinskog okruga, prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje, nije ažuriran od prekjuče i iznosi 5.565 testiranih osoba iz okruga.

Kako pišu dopisnici RTS-a iz Kruševca, a što je i objavljeno na sajtu rts.ts, na Infektivnom odeljenju kruševačke Opšte bolnice hospitalizovano je više od 60 pacijenta sa respiratornim tegobama. Zbog povećanog broja građana koji se javljaju na pregled radno vreme Covid ambulante “14. oktobar” u Kruševcu (od četvrtka, 26. juna 2020.) produženo je od 07.00 do 20.00 sati.

Preminulo je 35 osoba, i to 24 muškarca i 11 žena. Sa teritorije grada Kruševca od posledica izazvanih koronavirusom umrlo je ukupno 19 ljudi i to 15 muštaraca i 4 žene; Sa teritorije Brusa umrla su dva muškarca; U opštini Aleksandrovac preminule su dve žene; U opštini Trstenik preminulo je troje ljudi i to 1 muškarac i dve žene; U opštini Varvarin preminula su 4 muškarca i 3 žene i sa teritorije opštine Ćićevac preminula su dva muškarca.