ASTRONOMSKI KAMP I OVE GODINE NA JASTREPCU

Astronomsko udruženje “Eureka”, kao i protekle tri godine, organizuje astronomski kamp “Jastrebac 2020”. Ovo je odlična prilika za sve zaljubljenike u nauku da provedu 4 dana na planini učeći o astronomiji i posmatrajući noćno nebo! Ove godine smo pripremili brojne aktivnosti kao što su: svakodnevna naučno-popularna predavanja iz astronomije od profesionalnih astronoma i astronoma-amatera, noćna posmatranja kroz teleskope našeg udruženja, astrokviz, projekticije igranih i dokumentarnih filmova, kao i mnoge druge.

Kamp će se realizovati od 10. do 13. avgusta u hotelu “Idila” na Jastrepcu. Za kamp se mogu prijaviti osobe od 15 do 30 godina, a same prijave počinju od 01.07 i trajaće do 25.07. Besplatna mesta na kampu su ograničena, a prednost za prijavu imaju ljubitelji astronomije iz Kruševca. To uključuje: smeštaj u hotelu “Idila”, hranu i sve aktivnosti na kampu. Kampu se može prisustvovati i o sopstvenom trošku, tj. pokriću troškova hotelskih usluga tokom boravka na kampu, ukoliko se besplatna mesta popune.

Po završetku prijava, objavićemo detaljan program kampa i kontaktirati sve polaznike oko detaljnih informacija. U slučaju uvođenja rigiroznijih mera u cilju suzbijanja virusa “Covid-19”, kamp se neće održati.

Prijave za učešće slati na e-mail: eurekakutak2@gmail.com i u sadržaju mejla napisati ime i prezime učesnika, datum rođenja, mesto i šta očekuje od učešća na ovogodišnjem kampu Jastrebac 2020″.