252. ŽRTVA KORONE U SRBIJI JE IZ RASINSKOG OKRUGA

U jučerašnjem izveštaju o novoobolelim osobama od koronavirusa u Srbiji, pored broja 71, koji označava nove slučajeve korone, navedeno je da je još jedno lice preminulo od posledica zaraze Covidom19. Radi se o pacijentu sa teritorije Rasinskog okruga, tačnije muškarcu iz Brusa koji je preminuo na Infektivnom odeljenju kruševačke Opšte bolnice i on je 32. žrtva Covida u našem okrugu.

U Kruševcu je registrovano još troje novoobolelih od korone, te je od početka epidemije taj virus u našem gradu potvrđen kod 270 osoba, današnji su podaci Zavoda za javno zdravlje Kruševac. U Rasinskom okrugu ukupno je obolelo 369 lica, a do sada je, prema današnjim podacima, izlečeno 325 ljudi sa područja okruga. Do sada je na analizu iz Okruga poslato 5.039 uzoraka među kojima je najviše uzoraka pacijenata iz Kruševca – 3.953. Preminule su 32 osobe, i to 21 muškarac i 11 žena.

POZITIVNI NA COVID19 U OPŠTINAMA RASINSKOG OKRUGA:

Kruševac – 270 .. broj poslatih uzoraka do danas – 3953;

Varvarin – 24 .. broj poslatih uzoraka do danas – 188;

Ćićevac – 9 .. broj poslatih uzoraka do danas – 124;

Aleksandrovac – 44 .. broj poslatih uzoraka do danas – 360;

Trstenik – 6 .. broj poslatih uzoraka do danas – 236;

Brus – 16 .. broj poslatih uzoraka do danas – 177.