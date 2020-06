21l KIŠE PO m² U KRUŠEVCU, ČAK 38 NA JASTREPCU

Na području Kruševca u protekla 24 sata pao je 21 litar kiše po metru kvadratnom. Obilne padavine su, prema podacima nadležnih gradskih službi, dovele do plavljenja dvorišta u nekoliko sela, te do značajnih oštećenja na nekategorisanim putevima. Na izletištu Jastrebac za proteklih 24 časa palo je 38 l/m2.

U naseljenim mestima Gari i Cerova, usled obilnih padavina, došlo je do naplavina na nekategorisanim putevima, gde je bujica oštetila kolovoz u tolikoj meri da su neupotrebljivi za većinu vozila. U Bivolju, kod Borčevog igrališta, došlo je do naglog porasta nivoa reke Rasine, stanje stabilno. Na putnom pravcu Veliko Golovode-Kobilje, došlo je do porasta nivoa na reci Kobiljci, gde je kod mosta koji je u izgradnji poplavljena mehanizacija izvođača radova “Vlasinac-Igda”. U naseljenom mestu Velika Lomnica, usled neadekvatnog održavanja i slabe propusne moći kanalske mreže, došlo je do prelivanja potoka na putnom pravcu Kruševac-Jastrebac, kao i u Bukovici i Bucima. U naseljenom mestu Makrešane poplavljena je ulica Prote Božidara Stankovića. Velika količina naplavina je i u ulici Ljubomira Marića Bise, a u Molerovoj ulici, zbog velike količine plastičnog otpada ugrožen je kolski prelaz preko Sleninog potoka. U naseljenom mestu Veliki Šiljegovac, usled obilnih padavina i slabe propusnosti odvodnih kanala, došlo je do izlivanja vode u dvorištu porodične kuće (bez štete na nepokretnoj imovini). U naseljenom mestu Ribare došlo je do većih naplavina na nekategorisanim putevima i to putu za Boljevac, Staro Selo i put pored hrama Svetog Ilije, kažu iz Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije. Na osnovu prijave sa terena, usled obilnih atmosferskih padavina, u Mesnoj zajednici Dedina, na kraju Belovićke ulice, zbog nepostojanja kanala za odvod, došlo je do plavljenja pet dvorišta. U Mesnoj zajednici Modrica, domaćinstvo Minić Mirjane je odsečeno, jer je put koji vodi do njene kuće poplavljen, zbog izlivanja potoka i nepročišćenih kanala.

Stanje na vodovodnoj i na kalizacionoj mreži je stabilo. U toku jučerašnjeg dana na pozive građana dežurne ekipe JKP Vodovod intervenisale su deset puta u otklanjanju prijavljenih kvarova. Ulaz vode u Ravnima iznosi 5,8m3, a izlaz 9,2m3. Na osnovu prikupljenih informacija u toku jučerašnjeg dana zbog kvara na mreži bez struje, u period od pola sata, je bilo naseljeno mesto Modrica. Drugih problema u snabdevanju električnom energijom nije bilo. Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 sata, vatrogasno-spasilačke jedinice bile su angažovane na gašenju dva požara motornih vozila (prvi – dva parkirana motorna vozila i drugi – motorno vozilo u vožnji). Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 11 vatrogasaca-spasilaca i 4 vatrogasna vozila sa opremom.