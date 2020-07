120 NA RESPIRATORIMA, PONOVO 11 PREMINULIH

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 7.529 osoba, njih 266 bilo je pozitivno, a nažalost preminulo je 11 lica. Na respiratorima se nalazi 120 osoba.

Na sednici republičkog Kriznog štaba doneta je odluka da za vikend ne bude policijskog časa u Beogradu, ali da se zabrane organiozovana okupljanja više od deset ljudi na otvorenom i zatvorenom, kao i da sve prodavnice i tržni centri budu zatvoreni svakog dana od 21.00 do 6.00. Ovo će se praktično odnositi na sve one koji posluju u zatvorenom prostoru, dok će oni na otvorenom moći da rade do 23.00.