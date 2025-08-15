“ŽUPSKA BERBA” U ALEKSANDROVCU ĆE OVE GODINE BITI ODRŽANA OD 11. DO 14. SEPTEMBRA

Najpoznatija privredno-turistička manifestacija u ovom delu Srbije svakog septembra okuplja najbolje župske vinare i vinogradare u slavu početka berbe grožđa.

Svake godine stotine hiljada gostiju iz zemlje i inostranstva poseti Aleksandrovac i uz bogat kulturno-umetnički program i obilje raznovrsne hrane uživa u vinu sa čuvene fontane vina.

Ove godine je jubilarna 60. po redu “Župska berba” i održava se od 11. do 14. septembra.

Organizatori veruju da će i ove godine manifestacija privući veliki broj posetilaca, što će dodatno doprineti promociji opštine Aleksandrovac, kao prepoznatljive turističke i kulturne destinacije.