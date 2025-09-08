„ŽUPSKA BERBA 2025“ OD 11. DO 14. SEPTEMBRA U ALEKSANDROVCU

Privredno turistička manifestacija posvećena grožđu, vinu i vinogradarima, 60. po redu, trajaće od 11. do 14. septembra. Posetioce „Župske berbe“ očekuje bogat kulturno umetnički program, kao i degustacija kvalitetnih vina čuvenih vinara iz Župe aleksandrovačke. Već tradicionalno, iz jedinstvene u svetu fontane, točiće se vino. Ove godine, pred publikom u Aleksandrovcu nastupiće Lepa Lukić, Dragana Mirković, Dragica Radosavljević Cakana, Saša Kovačević, Sanja Vučić, Indira Radić…

Župsku berbu će kao i svake godine pozdraviti najmlađi, maskenbalom i defileom na Vinskom trgu, na velikoj sceni kod Fontane vina. Prvi dan pratiće i brojni kulturni sadržaji, te svečani defile učesnika „Župske berbe“, Vinskom ulicom do Vinskog trga. Svečano otvaranje je u 20 časova, kada će pred publikom nastupiti Ljubica Vraneš, solistkinja Beogradske opere, a pola sata kasnije je koncert Sanje Vučić.

Dan kasnije, 12. septembra, je otvaranje izložbe poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije ( škola Sveti Trifun), a uz bogat kulturno umetnički program biće otvorena i Fontana vina. Koncert Dragice Radosavljević Cakane počeće u 13 časova. Međunarodni festival folklora, koji će biti održan na Vinskom trgu, na velikoj sveni kod Fontane vina, počinje u 13 i 30 časova. Izložba „Župskoj berbi u čast“ biće otvorena u 14 časova.

U subotu, 13. septembra, od 11 časova najavljen je Dečji festival folklora, a u 12 časova koncert Lepe Lukić. Istog dana, na programu manifestacije je Župsa svadba, Festival folklora, Izložba lovačkih trofeja i lovački gulaš, stručno predavanje u Zavičajnom muzeju Župa pod nazivom „Godina arheologije u Zavičajnom muzeju Župe- Nova istraživanja u Vitkovu“. Od 20 časova je koncert Dejana Ćirkovića Ćire, a od 21 čas nastupiće Indira Radić.

Već tradicionalno, poslednji dan manifestacije, 14. septembar, započeće pečenjem vola na ražnju, a najavljen i Dečiji festival folklora, te koncert Strahinje Živanovića koji će početi u 12 časova.

U 14 časova je Festival folklora, a od 18 časova, u Zavičajnom muzeju Župe biće upriličen omaž Jovanu Arsiću Jovčetu, najveće, župskom aforističaru i satiričaru.

Od 20 časova je koncert DJ Chulli, a sat vremena kasnije je i koncert Dragana Mirković, na Vinskom trgu pored fontane vina, čime će i zvanično biti zatvorena ovogodišnja manifestacija.

Tradicionalno manifestacija Župska berba ili Dani Vina, održava se u Aleksandrovcu od 1963. godine, dok sama proizvodnja vina u ovoj regiji seže davno u istoriju a svi zainteresovani mogu pogledati postavku jedinstvenog Muzeja vinarstva i vinogradarstva koja ilustruje istorijski razvoj vinogradarstva ove bogate vinogradarske regije.

Organizator Župske berbe je Turistička organizacija Aleksandrovac, a pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i Opština Aleksandrovac.