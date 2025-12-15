ZOO VRT VRNJCI – MESTO GDE SE PRIRODA, TURIZAM I PORODIČNA RADOST SUSREĆU, STVARAJUĆI USPOMENE

Zoo vrt Vrnjci, smešten na svega 4 kilometra od centra Vrnjačke Banje, predstavlja jedinstvenu oazu prirode, zabave i edukacije, ali i nezaobilazan deo turističke ponude ovog poznatog banjskog mesta. Otvoren je tokom cele godine, svih 365 dana, i u svako godišnje doba nudi poseban doživljaj za posetioce svih generacija.



Na prostoru vrta živi više od 120 vrsta životinja sa svih meridijana – od egzotičnih zebra, kamila i alpaka, preko radoznalih lemura i majmuna, do impresivnog gnua i velikog broja raznovrsnih ptica. Svaki susret sa njima prilika je da se posetioci, posebno najmlađi, približe prirodi, nauče nešto novo i dožive nezaboravne trenutke.



Zoo vrt Vrnjci je mnogo više od klasičnog zoološkog vrta. U okviru kompleksa nalazi se moderna zatvorena igraonica površine 650 kvadratnih metara, restoran sa bogatom i kvalitetnom ponudom hrane i pića, kao i konačište za sve koji žele da svoj boravak produže i u potpunosti uživaju u ambijentu.



Posebnu ljubav prema ovom mestu gaje porodice sa decom, jer se sadržaji za najmlađe iz godine u godinu obogaćuju. Najnovija atrakcija – dino park sa interaktivnim dinosaurusima poslednje generacije – donosi dozu avanture i uzbuđenja, spajajući igru, zabavu i edukaciju u jedinstveno iskustvo.



Zoo vrt Vrnjci je mesto gde se priroda, turizam i porodična radost susreću, stvarajući uspomene koje se pamte i kojima se rado vraća.