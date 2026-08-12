ZONA „JUG“: NOVA SEZONA DOČEKUJE SE UZ PROVERU ZNANJA I SPREMNOSTI

Pred početak jesenjeg dela prvenstva u sezoni 2026/27, službena lica Zone „Jug“ okupila su se u Nišu na seminaru koji je organizovao Fudbalski savez regiona Istočne Srbije, u okviru priprema za novu takmičarsku sezonu.

Radni deo seminara otvorio je predsednik KUS-a Dragan Radović, u prisustvu sekretara Sudijske organizacije FSRIS Slaviše Jakovljevića, dok je predavanje i edukaciju održao član KUS-a FSRIS Sreten Vasić.

Nakon predavanja, sudije su obavile razgovor sa članovima Sudijske komisije FSRIS, a zatim su sudije i delegati pristupili proveri teorijskog znanja.

Delegati su potom razgovarali sa komesarom za takmičenje Zone „Jug“ Bratislavom Ranđelovićem, a bilo je reči o temama značajnim za njihov rad i predstojeću sezonu.

Za sudije je usledila i fizička provera na stadionu ŽFK „Mašinac“, čime su završene aktivnosti usmerene na edukaciju, proveru znanja i pripremu službenih lica pred početak nove takmičarske sezone.

Tekst/foto: FS RIS