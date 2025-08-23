ŽELJKO OBRADOVIĆ – NOVI AMBASADOR PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH

u sarajevskoj Gradskoj većnici, usledio je svečani trenutak proslave jubileja – proglašenje Željka Obradovića za novog ambasadora Plazma Sportskih igara mladih. Najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke, pridružio se porodici Igara da inspiriše decu i mlade da kroz sport rastu, uče i ostvaruju svoje snove.

Plazma Sportske igre mladih s ponosom predstavljaju novog ambasadora – Željka Obradovića, čoveka čije ime predstavlja sinonim za uspeh, pobednički mentalitet i istinsko liderstvo u svetu sporta.

U okviru obeležavanja jubileja Plazma Sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini – 15 godina širenja misije fer pleja i solidarnosti održana je promocija Željka Obradovića u ambasadora Igara. Na svečanoj promociji prisustvovao je veliki broj eminentnih ličnosti: Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Johannes Hahn, bivši europski poveerenik i poseban izaslanik za Kipar, ambasadori i prijatelji Igara: Aleksander Čeferin, predsednik UEFA-e, Predrag Mijatović, Alastair Campbell, Marijan Kustić, Marino Pušić, Ivica Tucak, Predrag Danilovič, Veselin Vujović, Adrian Chiles, Katherine Viner, Vahid Halilhodžić, Stiliyan Petrov, Julien Escude, Vladimir Šmicer, Christian Karembeu, Šime Vrsaljko, Goran Ivanišević, Aitor Karanka, Maurizio Mariani, Aljoša Asanović, Nemanja Vidić, Nemanja Matić, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Vico Željković i drugi.

Prisutnima i predstavnicima medija se obratio se Zdravko Marić, Predsednik Plazma Sportskih igara mladih: “Kao što je rekao Slaven, Željko je pravi čovek je na pravom mestu. Mene je posebno dirnulo kada je Željko na bini rekao da sam ga ja u nekim stvarima motivisao – tada mi je zaista došla suza na oči. Moram da zahvalim i svojim ljudima, jer su sve ove godine oni bili bitan kotačić u mehanizmu Igara. Svaki taj kotačić je važan, i trenutno nas je 49. Ako se budemo širili, nadam se da ću pronaći ljude jednako posebne kao što su oni. Za kraj, hvala deci – jer deca su naša najveća reklama i najveća radost. Svake godine broj učesnika raste, i svake godine me iznova iznenadi koliko je to neverovatno. Hvala i svima vama – svako ko je deo Igara na bilo koji način, ima svoju važnu ulogu.”

Sa osvojenih 64 klupska trofeja, Željko Obradović se smatra najvećim trenerom u istoriji evropske košarke. Rekordnih devet puta osvajao je Evroligu sa čak pet različitih klubova – od Partizana, preko Joventuta i Real Madrida, do Panathinaikosa i Fenerbahçea. Na završnim turnirima Evrolige nastupio je 18 puta, što najbolje govori o njegovoj doslednosti i vrhunskom radu.

Trenersku karijeru započeo je već sa 31 godinom i od tada ispisuje stranice košarkaške istorije, stvarajući šampione i prenoseći svoje znanje na generacije igrača. Danas, kao trener Partizana i uzor mladim sportistima, Obradović ostaje posvećen vrednostima timskog rada, fer-pleja i nesalomive želje za napretkom.

Kao Zdravko Marić i Željko Obradović se emotivno obratio prisutnima: „Igre mladih su ideja Zdravka Marića, koji je stvorio manifestaciju koja je, verujem, najbolja u regionu, možda i u celoj Evropi. Smatram da je ovo jedan od najpostojanijih projekata u svetu, jer deca i mladi ljudi jesu budućnost svakog društva. Želim im da nastave da se druže, da poštuju jedni druge, da cene prave vrednosti koje su najvažnije u životima svih nas. Želim i da ova manifestacija postane još veća i da u njoj učestvuje što više sjajnih ljudi. Za mene je priznanje da postanem ambasador Igara ujedno i obaveza. Obećao sam da ću uvek biti uz Zdravka i uz svoje prijatelje, da ću pomoći koliko god mogu da se Igre razvijaju i rastu, ako je to uopšte moguće.”

Plazma Sportske igre mladih i Željko Obradović dele istu misiju – da inspirišu decu i mlade da kroz sport rastu, razvijaju prijateljstva i uče prave životne vrednosti. Na ovaj način on se pridružio velikoj SIM porodici ambasadora među kojima su: Aleksander Čeferin, predsednik UEFA-e, Nasser Al-Khelaifi, predsednik PSG-a, Johannes Hahn, bivši evropski poverenik i poseban izaslanik za Kipar, Arkady Dvorkovich, predsednik Svetske šahovske organizacija, kao i sportisti: Luka Modrić, Predrag Mijatović, Darijo Srna, Nemanja Vidić, Slaven Bilić, Šime Vrsaljko i mnogi drugi.

Sa snažnom porukom, ništa manje nije bio emotivan u svojim rečima ni Nemanja Matić, proslavljeni fudbaler: “Hvala Zdravku na pozivu da budem deo svega ovoga pre deset ili jedanaest godina – još se nismo dogovorili da li je bilo deset ili jedanaest. Verujem da ćemo svi zajedno uspeti da stvorimo bolje mesto za život naše dece, jer upravo zbog njih smo ovde.“

Ove sezone u sve četiri zemlje učestvovalo je 353.848 dece, dok je od osnivanja Plazma Sportskih igara mladih kroz takmičenja prošlo više od 3.440.000 učesnika. Veliku podršku manifestaciji pružaju brojni i svetske institucije – MOK, UEFA, FIDE, FIBA, Evropska komisija, kao i kompanije Bambi, Coca-Cola HBC, NIS, Banka Poštanska štedionica, Dunav osiguranje, Millennium Team, Podravka, Topps, Telekom Srbija, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation.

Vrhunac 29. sezone sledi na Međunarodnom finalu i Svečanom zatvaranju u Splitu. Plazma Sportske igre mladih u Splitu okupitće 820 učesnika, Državnih prvaka iz 4 zemlje članice, koji će se od 23. do 27. avgusta takmičiti u 10 sportskih disciplina: Coca- Cola Cup u fudbalu, turnir u malom fudbalu, uličnoj košarci 3×3, turnir u rukometu, odbojci, u tenisu, stonom tenisu, odbojci na piesku, u šahu, između dve vatre iatletici. Svečano zatvaranje sezone tradicionalno će se održati se na splitskoj Rivi 26. avgusta od 20.30 sati.

Saopštenje i fotografije: Plazma Sportske Igre Mladih