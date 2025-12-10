ZBOG PLANIRANIH RADOVA U NAREDNIM DANIMA IZMENJEN REŽIM SAOBRAĆAJA NA MORAVSKOM KORIDORU

Radovi na državnom putu I A reda broj 5, petlja Pojate – petlja Ćićevac

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 12. decembra 2025. godine, izvoditi radovi na čišćenju šahti na državnom putu I A reda broj 5, na deonici petlja Pojate – petlja Ćićevac, u oba smera.

Režim saobraćaja tokom izvođenja radova: tokom zatvaranja zaustavne saobraćajne trake, dužina zatvorenog dela biće 100 m, saobraćaj će se odvijati preticajnom i voznom trakom.

Planirano je da se radovi izvode dva dana.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Radovi na državnom putu I A reda broj 5, petlja Velika Drenova – petlja Trstenik

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se od 15. decembra 2025. godine, u toku svetlog dela dana, izvoditi radovi na izgradnji rampi za pešake na mostu (na km 43+464) na državnom putu I A reda broj 5, petlja Trstenik – petlja Velika Drenova, u oba smera.

Shodno dinamici izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna saobraćajna traka, u dužini od 600 metara, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim saobraćajnim trakama.

Radovi će se izvoditi i na km 47+964 – most za petlju Trstenik uz sledeći režim saobraćaja:

Kada bude zatvorena zaustavna saobraćajna traka, dužina zatvaranja biće 100m, saobraćaj će se odvijati preticajnom i voznom saobraćajnom trakom.

Kada bude zatvorena preticajna saobraćajna traka, dužina zatvaranja biće 100m, saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom.

Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće 15 dana ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Radovi na državnom putu I A reda broj 5, petlja Trstenik – petlja Vrnjačka Banja

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se od 15. decembra 2025. godine izvoditi radovi na izgradnji pristupnih rampi za trotoar na mostu (na km 48+564) na državnom putu I A reda broj 5, deonica petlja Trstenik – petlja Vrnjačka Banja, u oba smera:

Kada bude zatvorena zaustavna saobraćajna traka, dužina zatvaranja biće 600 m, saobraćaj će se odvijati preticajnom i voznom trakom.

Kada bude zatvorena preticajna saobraćajna traka, dužina zatvaranja biće 600 m, saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom.

Planirano trajanje radova 15 dana ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Molimo učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.