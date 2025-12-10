ZBOG PLANIRANIH RADOVA U NAREDNIM DANIMA IZMENJEN REŽIM SAOBRAĆAJA NA MORAVSKOM KORIDORU

Radovi na državnom putu I A reda broj 5, petlja Pojate – petlja Ćićevac
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se 12. decembra 2025. godine, izvoditi radovi na čišćenju šahti na državnom putu I A reda broj 5, na deonici petlja Pojate – petlja Ćićevac, u oba smera.
Režim saobraćaja tokom izvođenja radova: tokom zatvaranja zaustavne saobraćajne trake, dužina zatvorenog dela biće 100 m, saobraćaj će se odvijati preticajnom i voznom trakom.
Planirano je da se radovi izvode dva dana.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Radovi na državnom putu I A reda broj 5, petlja Velika Drenova – petlja Trstenik
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se od 15. decembra 2025. godine, u toku svetlog dela dana, izvoditi radovi na izgradnji rampi za pešake na mostu (na km 43+464) na državnom putu I A reda broj 5, petlja Trstenik – petlja Velika Drenova, u oba smera.
Shodno dinamici izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena preticajna ili zaustavna saobraćajna traka, u dužini od 600 metara, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim saobraćajnim trakama.
Radovi će se izvoditi i na km 47+964 – most za petlju Trstenik uz sledeći režim saobraćaja:
- Kada bude zatvorena zaustavna saobraćajna traka, dužina zatvaranja biće 100m, saobraćaj će se odvijati preticajnom i voznom saobraćajnom trakom.
- Kada bude zatvorena preticajna saobraćajna traka, dužina zatvaranja biće 100m, saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom.
Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom i trajaće 15 dana ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Radovi na državnom putu I A reda broj 5, petlja Trstenik – petlja Vrnjačka Banja
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ Vas obaveštava da će se od 15. decembra 2025. godine izvoditi radovi na izgradnji pristupnih rampi za trotoar na mostu (na km 48+564) na državnom putu I A reda broj 5, deonica petlja Trstenik – petlja Vrnjačka Banja, u oba smera:
- Kada bude zatvorena zaustavna saobraćajna traka, dužina zatvaranja biće 600 m, saobraćaj će se odvijati preticajnom i voznom trakom.
- Kada bude zatvorena preticajna saobraćajna traka, dužina zatvaranja biće 600 m, saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom.
Planirano trajanje radova 15 dana ukoliko vremenski uslovi to dozvole.
Molimo učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.