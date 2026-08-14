ZBOG KVARA NA CENTRALI UVEDENI NOVI BROJEVI ZA PRIJAVU KVARA NA VODOVODNOJ MREŽI

JKP „Vodovod – Kruševac“ obaveštava korisnike da je zbog tehničkih problema na telefonskoj centrali trenutno onemogućena komunikacija putem fiksne telefonije.
Za prijavu kvarova na mreži, korisnici mogu pozvati broj 066/862-02-40.
Za ostale informacije, dostupan je fiksni broj 037/310-40-55.
Nakon 15 časova radnim danima, kao i tokom vikenda, korisnici se za prijavu kvarova i sve dodatne informacije mogu obratiti na broj telefona 064/824-95-00.
Molimo korisnike za razumevanje, Vaš JKP „Vodovod – Kruševac“