Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ZBOG KVARA NA CENTRALI UVEDENI NOVI BROJEVI ZA PRIJAVU KVARA NA VODOVODNOJ MREŽI

ByGoran Nikolić

avg 13, 2026

JKP „Vodovod – Kruševac“ obaveštava korisnike da je zbog tehničkih problema na telefonskoj centrali trenutno onemogućena komunikacija putem fiksne telefonije.

Za prijavu kvarova na mreži, korisnici mogu pozvati broj 066/862-02-40.

Za ostale informacije, dostupan je fiksni broj 037/310-40-55.

Nakon 15 časova radnim danima, kao i tokom vikenda, korisnici se za prijavu kvarova i sve dodatne informacije mogu obratiti na broj telefona 064/824-95-00.

Molimo korisnike za razumevanje, Vaš JKP „Vodovod – Kruševac“

By Goran Nikolić

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