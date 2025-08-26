ZAVRŠETAK PROJEKTA „PODIZANJE KVALITETA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE RANJIVIH GRUPA U KRUŠEVCU“

Centar za istrazivačko novinarstvo Kruševac, održao je konferenciju za medije povodom završetka projekta „Podizanje kvaliteta usluga socijalne zaštite ranjivih grupa u Kruševcu“.

Cilj projekta je zagovaranje donošenja odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne politike grada Kruševcа, za period 2025-2030, koji je pre nedelju dana predat gradskoj Skupštini na razmatranje.

Različite aktivnosti, stručne analize, istraživanja, ankete, ulične akcije i medijske kampanje koje su realizovane u proteklih skoro godinu dana, pokalaze su koje su to nove usluge koje bi u skladu sa potrebama različitih ranjivih grupa trebalo uvesti, a koje bi usluge trebalo unaprediti, ali i na koji način institucije, organizizacije i društvo uopšte može pomoći kako bi se položaj pomenutih kategorija društva poboljšao.

Projekat “Podizanje kvaliteta usluga socijalne zaštite ranjivih grupa u Kruševcu” realizovan je u okviru programa podrške javnom zagovaranju PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije.