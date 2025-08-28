ZAVRŠENI SU INFRASTRUKTURNI RADOVI U ŽABARU I TREBOTINU

Završeni su infrastrukturni radovi na još dva putna pravca u mesnoj zajednici Žabare. U naseljenom mestu Trebotin asfaltirana je ulica u zaseoku Gogići, dužine 480 metara, kao i u naseljenom mestu Žabare u dužini 110 metara.

Zamenica gradonačelnika Snežana Radojković sa saradnicima posetila je ovu mesnu zajednicu i najavila da će u narednom periodu biti realizovani dodatni radovi koji podrazumevaju izgradnju kanala, kako bi se domaćinstva i oranice zaštitile od poplava, ali i nasipanje više putnih pravaca.

U tri naseljena mesta mesne zajednice Žabare ima oko 1.000 stanovnika, a osim pomenutih, izvedenih radova, u narednom periodu realizovaće se infrastrukturni projekti u s kladu sa prioritetima.

Vrednost radova u Trebotinu iznosi oko 4,5 miliona, a u naseljenom mestu Žabare 2 miliona i 600.000 dinara.

Radove je realizovalo preduzeće „Tehnogradnja“, Kruševac.