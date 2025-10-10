ZAVRŠENI RADOVI U OKVIRU PODSTANICE „BARE“, TOPLE PROBE DO POČETKA SEZONE U CELOM GRADU

U petak, 10. oktobra 2025. godine, u popodnevnim časovima, okončani su svi radovi u okviru podstanica i kotlarnice „Bare“ u istoimenom naselju i postrojenje je pušteno u rad, čime su zvanično otpočele tople probe za korisnike ovog dela grada.

Na ovaj način kompletiran je celokupni grejni sistem kruševačke toplane, tako da se u ovom trenutku vrši isporuka energije putem sva četiri izvora (Centralnog, kao i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“, „Prnjavor“ i „Bare“).

Sistemske tople probe nastaviće se sve do zvaničnog početka grejne sezone, preciznije, do 15. oktobra.

Pozivni centar biće dostupan za sve kupce toplotne energije i tokom dana vikenda od 7 do 22 časa, a brojevi telefona su: 0800/035-037; 037/447-791 i 037/443-258.