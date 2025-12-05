ZAVRŠENI MONTAŽNI RADOVI NA MAGISTRALNOM CEVOVODU DN 400 – U TOKU ISPIRANJE I STABILIZACIJA SISTEMA

Montažni radovi na zameni dotrajalih delova magistralnog cevovoda DN 400 u zoni Parunovačkog mosta, započeti juče 4. decembra, u ranim jutarnjim časovima, uspešno su završeni. Radovi su započeti u ranim jutarnjim časovima zatvaranjem vode na uglu ulica Vidovdanske i Radomira Miloševića, kao i u zoni kružnog toka u Parunovcu. Nakon potpunog pražnjenja cevovoda stvoreni su uslovi za nesmetano izvođenje radova. U toku istog dana izvršeno je sečenje starog voda, ugradnja novih fazonskih komada i izrada čvornih veza, čime je kompletiran montažni deo posla.
U petak 5. decembra, prema planu, otpočeti su radovi na izradi betonske šahte, kao i test-proba cevovoda uz punjenje sistema. Voda je puštena ka korisnicima u Parunovcu, Kapidžiji, Tekiji, Dobromiru, Gaglovu i Malom Šiljegovcu, gde je snabdevanje bilo privremeno obustavljeno. U toku je ispiranje cevovoda radi potpune stabilizacije sistema. Potpuna normalizacija vodosnabdevanja očekuje se u subotu, 6. decembra.
Voda koja je puštena u sistem namenjena je za tehničku upotrebu, a nakon što Zavod za javno zdravlje Kruševac izda potvrdu o hemijskoj i mikrobiološkoj ispravnosti vode, moći će da se koristi za piće i pripremu hrane. Do tada, za korisnike su obezbeđene stacionarne i pokretne cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:
PARUNOVAC:
– 2 cisterne kod OŠ „Vladislav Savić Jan“,
– 1 cisterna kod Doma,
– 1 cisterna kod groblja,
– 1 cisterna kod crpne stanice u gornjoj zoni,
– 1 cisterna kod ambulante na glavnom putu (kod Trajal korporacije),
– 1 cisterna – Aerodrom „Rosulje“
TRAJAL:
– 5 cisterni u krugu fabrike, raspoređenih u skladu sa njihovim zahtevom.
KAPIDžIJA:
– 1 cisterna kod skretanja za Tekije,
– 1 cisterna kod MZ Kapidžija,
DOBROMIR:
– 1 cisterna u centru sela.
GAGLOVO:
– 1 cisterna kod Doma,
– 1 cisterna kod škole,
– 1 cisterna na ulazu u selo iz pravca Kruševca.
TEKIJE:
– 1 cisterna kod škole,
– 1 cisterna na raskrsnici ka Dedini.
MALI ŠILjEGOVAC:
– 1 cisterna na raskrsnici na ulazu u selo,
– 1 cisterna kod škole,
– 1 cisterna u Novom selu (kod autobuskog stajališta).
U slučaju potrebe za dopunom cisterni sa pijaćom vodom, molimo pozovite 037/ 415 – 301.