ZAVRŠENI MONTAŽNI RADOVI NA MAGISTRALNOM CEVOVODU DN 400 – U TOKU ISPIRANJE I STABILIZACIJA SISTEMA

Montažni radovi na zameni dotrajalih delova magistralnog cevovoda DN 400 u zoni Parunovačkog mosta, započeti juče 4. decembra, u ranim jutarnjim časovima, uspešno su završeni. Radovi su započeti u ranim jutarnjim časovima zatvaranjem vode na uglu ulica Vidovdanske i Radomira Miloševića, kao i u zoni kružnog toka u Parunovcu. Nakon potpunog pražnjenja cevovoda stvoreni su uslovi za nesmetano izvođenje radova. U toku istog dana izvršeno je sečenje starog voda, ugradnja novih fazonskih komada i izrada čvornih veza, čime je kompletiran montažni deo posla.

U petak 5. decembra, prema planu, otpočeti su radovi na izradi betonske šahte, kao i test-proba cevovoda uz punjenje sistema. Voda je puštena ka korisnicima u Parunovcu, Kapidžiji, Tekiji, Dobromiru, Gaglovu i Malom Šiljegovcu, gde je snabdevanje bilo privremeno obustavljeno. U toku je ispiranje cevovoda radi potpune stabilizacije sistema. Potpuna normalizacija vodosnabdevanja očekuje se u subotu, 6. decembra.

Voda koja je puštena u sistem namenjena je za tehničku upotrebu, a nakon što Zavod za javno zdravlje Kruševac izda potvrdu o hemijskoj i mikrobiološkoj ispravnosti vode, moći će da se koristi za piće i pripremu hrane. Do tada, za korisnike su obezbeđene stacionarne i pokretne cisterne sa pijaćom vodom na sledećim lokacijama:

PARUNOVAC:

– 2 cisterne kod OŠ „Vladislav Savić Jan“,

– 1 cisterna kod Doma,

– 1 cisterna kod groblja,

– 1 cisterna kod crpne stanice u gornjoj zoni,

– 1 cisterna kod ambulante na glavnom putu (kod Trajal korporacije),

– 1 cisterna – Aerodrom „Rosulje“

TRAJAL:

– 5 cisterni u krugu fabrike, raspoređenih u skladu sa njihovim zahtevom.

KAPIDžIJA:

– 1 cisterna kod skretanja za Tekije,

– 1 cisterna kod MZ Kapidžija,

DOBROMIR:

– 1 cisterna u centru sela.

GAGLOVO:

– 1 cisterna kod Doma,

– 1 cisterna kod škole,

– 1 cisterna na ulazu u selo iz pravca Kruševca.

TEKIJE:

– 1 cisterna kod škole,

– 1 cisterna na raskrsnici ka Dedini.

MALI ŠILjEGOVAC:

– 1 cisterna na raskrsnici na ulazu u selo,

– 1 cisterna kod škole,

– 1 cisterna u Novom selu (kod autobuskog stajališta).

U slučaju potrebe za dopunom cisterni sa pijaćom vodom, molimo pozovite 037/ 415 – 301.