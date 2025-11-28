ZAVRŠENI INFRASTRUKTURNI RADOVI U MESNOJ ZAJEDNICI LAZARICA, ASFALTIRANO PET ULICA

U mesnoj zajednici Lazarica završeno je asfaliranje pet ulica u okviru plana i programa razvoja za ovu godinu.

MZ Lazarica je najveća mesna zajednica na teritoriji grada koja broji oko deset hiljada stanovnika. U proteklom periodu, u dogovoru sa građanima koji žive u ovom delu grada, ali i po planu i programu razvoja, uređena je insfrastruktura u većem delu Lazarice.

Nedavno su završeni radovi na asfalitiranju još pet ulica, a to su Dečanska, Studenička, Moravska, Čkaljino sokače i Dobrija Dimitrijevića. Završetkom radova u pomenutim ulicama podiže se kvalitet života građana u ovom delu Mesne zajednice Lazarica.

U planu za naredni period je nastavak uredjenja infrastrukture uz pomoć lokalne samouprave.