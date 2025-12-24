ZASEDA SKUPŠTINA GRADA KRUŠEVCA, NAJVAŽNIJA TAČKA USVAJANJE BUDŽETA ZA 2026. GODINU

Lokalni pralament zaseda po 17. put i doneće odluke o preko 50 tačaka, koliko je predviđeno dnevnim redom. Jedna od najvažnijih je odluka o budžetu grada Kruševca za 2026. godinu koji iznosi 8,7 milijardi dinara.

Skupština će dati mišljenje i na Program razvoja grada u 2026, i na projekcije programa za naredne dve godine, kao i Program unapređenja razvoja mladih. Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kadrovski plan Gradske uprave, program o socijalnoj zaštiti Kruševca i Lokalni plan akcije za decu za period od 2026. do 2028. godine su takođe na dnevnom redu sednice.

Jedan od značajnih tačaka je i pokretanje postupka osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću Regionalni idustrijsko tehnološki park Kruševac. Odbornici lokalnog parlamenta razmatraće izveštaje o radu Javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, kao i usvajanje Plana javnog zdravlja grada Kruševca za period od 2026. do 2032. godine. Na dnevom redu su i tačke iz imovinsko-pravne oblasti.