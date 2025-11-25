ZASAĐENO 100 NOVIH STABALA U OKVIRU AKCIJE POŠUMLJAVANJA NA BAGDALI

Na Bagdali je održana akcija pošumljavanja u okviru projekta koji realizuju Grad Kruševac i Javno-komunalno preduzeće “Kruševac”. Ovom prilikom zasađeno je 100 novih stabala drveća.

Grad Kruševac sprovodi brojne mere sa ciljem da grad postane zeleniji, održiviji i otporniji na klimatske promene. Poseban akcenat stavljen je na ozelenjavanje javnih površina, gde se iz budžeta Grada i Fonda za zaštitu životne sredine izdvajaju značajna sredstva za sadnju novog drveća.

Pored toga, Grad nastavlja sa pošumljavanjem parka Bagdala, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, kroz zajednička ulaganja i akcije sadnje.

Ove aktivnosti doprinose većoj održivosti i otpornosti grada na klimatske promene, poboljšavaju kvalitet vazduha i stvaraju zdravije, zelenije i prijatnije okruženje za sve građane.