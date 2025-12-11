Jefimija TV, Kruševac

ZAPOSLENI U „NATI VELJKOVIĆ“ KOJI NOSE RADNE UNIFORME IMAJU OBEZBEĐENU ADEKVATNU ODEĆU I OBUĆU

ByGoran Nikolić

dec 11, 2025

Povodom netačnih objava na društvenim mrežama, a koje se tiču radnih uniformi za zaposlene u Predškolskoj ustanovi „Nata Veljković oglasila se direktorka ustanove Vesna Živković.

Kako je istakla, prethodnih dana na društvenim mrežama pojavili su se netačne tvrdnje da su zaposleni u Predškolskoj ustanovi „Nata Veljković“ , bili ucenjeni da potpišu da su dobili radne uniforme, iako ih tada nisu dobili. Međutim, istina je drugačija objašnjava  diretorka Vesna Živković, reč je o listama koje je dostavila nadležna inspekcija na kojima su evidentirana lica zaposlena u vrticima Predškolskoj ustanovi, vaspitači i medicinske sestre, kao i zaposelni u kuhinji Pionir, koji su u obavezi da nose uniforme.

Vaspitačice sa visegodišnjim stažom u Predškolskoj ustanovi „Nata Veljković“ potvrdile su da svi zaposleni koji su u obavezi da nose radne uniforme imaju obezbeđenu adekvatnu odeću i obuću, u zavisnosti koji posao obavljaju.

