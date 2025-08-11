ZAHTEVE ZA ISKLJUČENJE SA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA „GRADSKE TOPLANE“ KUPCI MOGU PODNETI DO 15. AVGUSTA

Obaveštavaju se kupci toplotne energije putem sistema kruševačke „Gradske toplane“, da zahteve za isključenje sa sistema daljinskog grejanja mogu podneti do 15. avgusta u Upravnoj zgradi toplane, u kancelariji broj 5, kako bi se neometano već krajem avgusta, najkasnije 1. septembra, sproveo proces punjenja sistema vodom. Punjenje sistema i hladne probe će pokazati da li u samom sistemu ima gubitaka, odnosno curenja, da bi se sa toplim probama krenulo na vreme krajem septembra ili početkom oktobra, a sve sa ciljem neometanog početka grejne sezone 15. oktobra.

Svake godine određeni broj kupaca želi isključenje sa sistema daljinskog grejanja kruševačke toplane, ali je daleko više onih koji žele da se priključe na ovaj sistem, jer su prepoznali „Gradsku toplanu“ kao jedan od pouzdanijih načina dobijanja toplotne energije, a kako kaže direktor ovog javnog preduzeća Milutin Tasić, ovo je i jedan od najekonomičnijih vidova grejanja stambenog ili poslovnog prostora.

Prema Zakonu, u Srbiji grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, a izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja objekti će biti zagrevani danima za koje u zadnjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometerološki zavod prognozira srednju dnevnu temperaturu 12 stepeni Celzijusa ili nižu. Grejni dan traje od 6 do 22 časa, a nedeljom i praznicima od 7 do 22 časa. Snabdevanje toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara, između 6. i 7. januara i između 13. i 14. januara, osim u slučaju izuzetno povoljne spoljašnje temperature vazduha kojom se obezbeđuje održavanje propisanih temperatura.

„Sam početak grejne sezone je uvek problematičan za toplanu, s obzirom da imamo oscilacije u dnevnoj temperaturi, niske temperature u noćnim i prilično visoke temperature u dnevnim satima, pa upravo iz tih razloga bude i veći broj havarija na mreži“, zaključuje Milutin Tasić, direktor JKP „Gradska toplana“ u Kruševcu.