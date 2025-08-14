ZAHTEV ZA ISKLJUČENJE SA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA „GRADSKE TOPLANE“ MOŽE SE PODNETI DO 15. AVGUSTA

Kruševačka „Gradska toplana“ sprovodi pripreme za predstojeću grejnu sezonu, koja bi trebao da počne polovinom oktobra. Ugovori za nabavku energenata potpisani su još u maju, a u toku su tehničke aktivnosti na više lokacija u gradu.

Korisnici koji žele da svoje objekte isključe sa toplovodne mreže “Gradske toplane“, trebalo bi da zahteve predaju do 15. avgusta.

Direktor JKP „Gradska toplana“ Milutin Tasić podseća da je prošle godine ovo preduzeće potpisalo novu kreditnu liniju, kako bi se anulirala dugovanja od ranije. Tada su cene usluga posle dužeg vremenskog perioda povećane za oko 20%, u skladu sa rastom cena energenata koje su prethodnih godina značajano porasle. Imajući u vidu ove podatke i dodatna poskupljenja, nije isključeno da će i ove grejne sezone cene usluga „Gradske toplane“ biti korigovane.