ZABRANA SAOBRAĆAJA U GLAVNOJ ULICI, ZBOG OBELEŽAVANJA DANA OSLOBOĐENJA KRUŠEVCA

Kruševac sutra, 14. oktobra, obeležava Dan oslobođenja grada u Prvom u Drugom svetskom ratu.

Program povodom oslobođenja Kruševca u Prvom i Drugom svetkom ratu prate brojne aktivnosti. Sutra će obeležavanje ovog značajnog istorijskog datuma početi polaganjem venaca na spomen obeležja. Kolaž program biće organizovan kod spomenika Crvenoarmejcima na Rasini, u znak sećanja na stradale ruske vojnike u II Svetskom ratu. U popodnevnim satima održaće se međunarodna manifestacija folklora veterana “Ja imam talenat”, u centru grada, dok će u Hali sportova biti organizovan Oktobarski sajam sportova. U kruševačkom pozorištu u 18 časova održaće se svečana akademija.

Zbog održavanja Međunarodne manifestacije folklora veterana „Ja imam talenat“, a povodom obeležavanja Dana oslobođenja grada – u utorak, 14. oktobra biće uvedena privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza.

Zabrana će biti na snazi od 10.30 do 12.00 na sledećim lokacijama:

Trg kosovskih junaka,

Ulica Vidovdanska (od Takovske do Trga kosovskih junaka),

Ulica Balkanska (od Čolak Antine do Trga kosovskih junaka).

Za vreme privremene zabrane, autobuski saobraćaj se preusmerava na ulicu Jug Bogdanovu, Dušanovu i Takovsku, a ukidaju se autobuska stajališta u ulicama u kojima je određena zabrana saobraćaja.