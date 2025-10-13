ZABRANA SAOBRAĆAJA U GLAVNOJ ULICI, ZBOG OBELEŽAVANJA DANA OSLOBOĐENJA KRUŠEVCA

Kruševac sutra, 14. oktobra, obeležava Dan oslobođenja grada u Prvom u Drugom svetskom ratu.
Program povodom oslobođenja Kruševca u Prvom i Drugom svetkom ratu prate brojne aktivnosti. Sutra će obeležavanje ovog značajnog istorijskog datuma početi polaganjem venaca na spomen obeležja. Kolaž program biće organizovan kod spomenika Crvenoarmejcima na Rasini, u znak sećanja na stradale ruske vojnike u II Svetskom ratu. U popodnevnim satima održaće se međunarodna manifestacija folklora veterana “Ja imam talenat”, u centru grada, dok će u Hali sportova biti organizovan Oktobarski sajam sportova. U kruševačkom pozorištu u 18 časova održaće se svečana akademija.
Zbog održavanja Međunarodne manifestacije folklora veterana „Ja imam talenat“, a povodom obeležavanja Dana oslobođenja grada – u utorak, 14. oktobra biće uvedena privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza.
Zabrana će biti na snazi od 10.30 do 12.00 na sledećim lokacijama:
- Trg kosovskih junaka,
- Ulica Vidovdanska (od Takovske do Trga kosovskih junaka),
- Ulica Balkanska (od Čolak Antine do Trga kosovskih junaka).
Za vreme privremene zabrane, autobuski saobraćaj se preusmerava na ulicu Jug Bogdanovu, Dušanovu i Takovsku, a ukidaju se autobuska stajališta u ulicama u kojima je određena zabrana saobraćaja.