ZA SREDU JE NAJAVLJENO OTVARANJE DEONICE AUTO-PUTA E-761 MORAVSKI KORIDOR, PETLJA ,,VRNJAČKA BANJA” – PETLJA ,,VRBA”

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja ,,Vrnjačka banja” – petlja ,,Vrba”, u sredu, 24. decembra 2025. godine, najavljeno je na sajtu predsednik.rs. Ceremonija otvaranje deonice Moravskog koridora biće održana u 11 časova, saopštava služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Otvara se deonica auto-puta E-761 Pojate-Preljina, od Vrnjačke Banje do petlje Vrba, u dužini od 13,78 km, što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta. Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

Podsećamo, u aprilu 2023. godine puštena je u saobraćaj deonica od Pojata do Makrešana, u decembru 2023. deonica od Makrešana do Kruševca (petlja Koševi), a pre godinu dana, u decembru 2024. godine i deonica od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje. Prema ranijim najavama, od dana puštanja ove deonice u saobraćaj počinje i redovna naplata putarine na naplatnoj stanici Vrba.