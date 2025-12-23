Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ZA SREDU JE NAJAVLJENO OTVARANJE DEONICE AUTO-PUTA E-761 MORAVSKI KORIDOR, PETLJA ,,VRNJAČKA BANJA” – PETLJA ,,VRBA”

ByGoran Nikolić

dec 23, 2025

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće ceremoniji otvaranja deonice na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja ,,Vrnjačka banja” – petlja ,,Vrba”, u sredu, 24. decembra 2025. godine, najavljeno je na sajtu predsednik.rs. Ceremonija otvaranje deonice Moravskog koridora biće održana u 11 časova, saopštava služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Otvara se deonica auto-puta E-761 Pojate-Preljina, od Vrnjačke Banje do petlje Vrba, u dužini od 13,78 km, što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta. Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 km i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

KONCERT TROPIKO BENDA U PETAK U KRUŠEVCU, PRIVREMENO SE ZABRANJUJE SAOBRAĆAJ NA TRGU KOSTURNICA

dec 23, 2025 Goran Nikolić
Društvo Vesti

DONACIJA IGRAČAKA PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „NATA VELJKOVIĆ“ I DOMU ZDRAVLJA KRUŠEVAC

dec 23, 2025 Goran Nikolić
Vesti Vreme je za sport

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI KRUŠEVCA I ĆUPRIJE O ORGANIZOVANJU ATLETSKOG MITINGA „VERA NIKOLIĆ“

dec 23, 2025 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Fudbal Sport

FUDBALSKI SAVEZ RASINSKOG OKRUGA DODELIO „RASINSKE ZVEZDE“ NAJBOLJIM POJEDINCIMA U OKRUGU

23.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZA SREDU JE NAJAVLJENO OTVARANJE DEONICE AUTO-PUTA E-761 MORAVSKI KORIDOR, PETLJA ,,VRNJAČKA BANJA” – PETLJA ,,VRBA”

23.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

KONCERT TROPIKO BENDA U PETAK U KRUŠEVCU, PRIVREMENO SE ZABRANJUJE SAOBRAĆAJ NA TRGU KOSTURNICA

23.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DONACIJA IGRAČAKA PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „NATA VELJKOVIĆ“ I DOMU ZDRAVLJA KRUŠEVAC

23.12.2025. Goran Nikolić