ZA IRENIN NOVI ŽIVOT! NAŠOJ KOLEGINICI JE POTREBNA POMOĆ

Udružimo se da pomognemo našoj koleginici Ireni Milenković da dođe do mogućnosti da pobedi multiplesklerozu, sa kojom se bori punih 18 godina!

S obzirom da je Irena ostala bez daljih mogućnosti i terapija za lečenje ove autoimune bolesti u Srbiji, jer je na njenu dijagnozu uticala tako što je dobila progresiju bolesti i karcinom (uspešno operisana prošle godine), i da lekari u našoj zemlji više nemaju način da pomognu, bila je prinuđena da spas potraži negde van naših granica.

Mogućnost za stopiranje bolesti i oporavak, smanjenje ili potpuno nestajanje sadašnjih nedostataka javlja se na Nacionalnoj klinici „Pirogov“ u Moskvi, gde su za 27. maj 2026. godine zakazani početak lečenja i transplantacija matičnih ćelija.

Da bi Irena dobila mogućnost da ponovo čvrsto stane na noge, da bude dobra majka, ćerka, žena, novinar… potrebno je prikupiti nešto manje od 58.000 evra, na čemu se već radi kroz humanitarne akcije, uz pomoć Fondacije „Budi human“ i uz pomoć dobrih ljudi.

Sve potrebne informacije su na linku:

https://www.budihuman.rs/korisnik/1938/irena-milenkovic

Humanitarna fondacija „BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić“ prikuplja novčana sredstva za Irenu Milenković (1984., Kruševac), a sredstva su potrebna za HSCT tretman, specijalističke preglede, fizikalne terapije, banjsku rehabillitaciju, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Za Irenin novi život! Budimo humani!

Pomozimo Ireni!