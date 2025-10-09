VOJSKA SRBIJE RASPISALA KONKURS ZA PRIJEM PROFESIONALNIH VOJNIKA ZA RAZLIČITE BATALJONE I FORMACIJSKE PROFILE

Vojska Srbije je raspisala konkurse za prijem novih profesionalnih vojnika u tenkovske i mehanizovane bataljone i vodove besposadnih platformi u komandnim bataljonima Kopnene vojske.

Državljani Republike Srbije do 30 godina, koji vole vojnu profesiju, mogu da se prijave do 15. novembra i dobiju priliku da dobiju siguran i dobro plaćen posao, sa stečenim radnim iskustvom, kvalitetnim vojnim zdravstvenim osiguranjem za sebe i članove svoje porodice, kao i mogućnošću kontinuiranog usavršavanja i usavršavanja u službi, navodi se u saopštenju Vojske Srbije.

Mladići i devojke mogu da se prijave, bez obzira da li su služili vojnu službu sa oružjem ili ne.

Vojnici će raditi na savremenoj i modernizovanoj tehnici – tenkovima, oklopnim borbenim vozilima i besposadnim platformama na upotrebi u jedinicama Vojske Srbije. Službovaće isključivo u jedinicama i garnizonskim mestima za koja su se prijavili.

Zainteresovani kandidati mogu da konkurišu za prijem, Treću brigadu kopnene vojske, a mesta službovanja su u Nišu i Kuršumliji.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće upućeni na testove zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti, a proći će i odgovarajuću bezbednosnu proveru.

Izabrani kandidati biće primljeni u profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i njegovog naknadnog obnavljanja.

Sve detalje konkursa možete pročitati na ovom linku.