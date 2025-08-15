VOJSKA SRBIJE JE RASPISALA KONKURS ZA PRIJEM PROFESIONALNIH VOJNIKA

Vojska Srbije raspisala je Konkurs za prijem profesionalnih vojnika. Mladima nudi mogućnost da rade u svom mestu, uz siguran posao, redovna primanja i priliku za napredovanje. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije pokrenuli su proceduru za kontinuirani prijem profesionalnih vojnika u komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije do popune radnih mesta, što znači da se kandidati mogu prijaviti svakog radnog dana u vojnim poštama navedenim u Obaveštenju o stalnom prijemu profesionalnih vojnika.

Reč je o neposrednom prijemu vojnika iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane, te su potencijalni kandidati svi državljani Republike Srbije koji su odslužili vojni rok sa oružjem i mlađi su od 30 godina. To je i prilika za zaposlenje i novim generacijama mladića i devojaka na šestomesečnom dobrovoljnom služenju vojnog roka,koji za to vreme mogu podneti zahtev za prijem u profesionalnu vojsku.

Vreme sluzenja Kandidati podležu opštem lekarskom pregledu i proveri fizičke sposobnosti, psihološkoj proceni i medicinsko-zdravstvenoj proceni. Sa najboljim kandidatima zaključiće se ugovori o radu na određeno vreme i biće primljeni u jedinice Vojske Srbije na period od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od tri godine i obnavljanje ugovora do navršenih 40 godina života. Detaljnije informacije mogu se dobiti na sajtu ministarstva odbrane.