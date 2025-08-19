VOJSKA SRBIJE ANGAŽOVANA JE NA POMOĆI U VODOSNABDEVANJU U KRUŠEVCU, BUJANOVCU I SJENICI

U saopštenju se navodi da je po zahtevima i molbama organa lokalne samouprave, trenutno angažovano sedam autocisterni za vodu u ovim mestima, gde će ostati do stabilizacije hidroloških uslova i snabdevanja vodom.

Primarno se dopunjavaju bunari, cisterne i rezervoari za vodu koja se koristi u domaćinstvima i za napajanje stoke, i to u selima Jablanica, Donje Novo Selo i Pretina kod Bujanovca i u Velikom Šiljegovcu, Grevcima, Ribarima i Ribarskoj Banji kod Kruševca.

Pripadnici Vojske Srbije su od 14. avgusta angažovani na istom zadatku i u selima na Pešterskoj visoravni u opštini Sjenica, gde je inžinjerija Vojske Srbije ranije ovog meseca izvodila radove na iskopavanju novih i uređenju i čišćenju postojećih pojila za stoku.

U situaciji kada se meštani mnogih sela suočavaju sa nestašicom vode, Vojska Srbije ostaje spremna da pomogne svom narodu, pri čemu će u svakom trenutku, i u skladu sa raspoloživim kapacitetima, angažovati svoje snage i sredstva za pružanje pomoći ugroženim građanima Srbije.

