VODA JE ISPRAVNA ZA PIĆE U NASELJIMA PARUNOVAC, KAPIDŽIJA, TEKIJE, DOBROMIR, GAGLOVO I MALI ŠILJEGOVAC

JKP „Vodovod – Kruševac“ obaveštava korisnike da je, na osnovu analiza Zavoda za javno zdravlje Kruševac, dana 12. decembra 2025. godine izdata potvrda o hemijskoj i mikrobiološkoj ispravnosti vode sa sistema „Ćelije“.

Prema hemijskim i mikrobiološkim analizama voda je ispravna za piće u sledećim naseljima: Parunovac, Kapidžija, Tekije, Dobromir, Gaglovo i Mali ŠiLjegovac.

Podsećamo da su 4. i 5. decembra 2025. godine izvršeni radovi na zameni dotrajalih delova magistralnog cevovoda DN 400 u zoni Parunovačkog mosta. Radovi su obuhvatili ugradnju novih fazonskih komada, izradu čvornih veza i betonske šahte, kao i test-probu i ispiranje cevovoda.

Tokom radova, JKP „Vodovod – Kruševac“ je obezbeđivao pijaću vodu za sve korisnike putem cisterni, sve do potpune normalizacije sistema i do izdavanja potvrde o hemijskoj i mikrobiološkoj ispravnosti vode od strane Zavoda za javno zdravlje Kruševac.

JKP „Vodovod – Kruševac“ nastavlja sa redovnim održavanjem mreže, kao i o snabdevanju korisnika pijaćom vodom sa sistema “Ćelije”.